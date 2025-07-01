Торговать с лотков и тележек в общественных местах запретили в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Теперь за эту деятельность можно получить штраф.

Центр Петербурга сегодня не узнать. Все потому, что вступил в силу запрет на так называемую разносную торговлю. Власти решили, что продавцов с тележками и лотками там, где много туристов, быть не должно. Куда же теперь пойдут многочисленные продавцы цветов и сувениров — выяснял корреспондент «Известий» Павел Панов.

С сегодняшнего дня в Петербурге разносная торговля запрещена в радиусе 100 метров от метро, в 50 метрах от школ, детских садов и поликлиник, на остановках, в переходах, на тротуарах, в садах, парках и арках зданий — в местах массового скопления людей. По сути везде, где предприниматели активно вели свой бизнес.

Надо признать, эффект заметен сразу. Мы прошли по основным точкам притяжения уличных торговцев.

«Здесь, в центре Петербурга, на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова, мы не встретили ни одного продавца цветов, сувениров, свистулек, горячей кукурузы или мороженого. Хотя это место было одно из самых популярных у коробейников», — отмечает корреспондент.

Правда, стоило нам пройти пару сотен метров в сторону Спаса на Крови, как вместе с сотрудниками комитета по вопросам законности встретили продавца свистулек Людмилу. Работает на предпринимателя, он же и выдал товар. О запрете якобы ничего не знала.

Здесь и до пешеходного перехода близко, и до проезжей части.

Штраф — четыре тысячи рублей, с учетом, что за день Людмила зарабатывает полторы тысячи. Правда, сегодня проверяющие ограничились предупреждением. Повезло, что никто ничего не купил.

А вот так шла торговля буквально вчера. В арке главного штаба на Дворцовой площади такими же свистульками торговал Сергей.

«Все места, где нельзя, указаны в постановлении. Во всех остальных местах торговать можно», — утверждает продавец свистулек Сергей.

«И вы продолжите?» — уточняет корреспондент.

«Ну пока ничего другого не придумал», — отвечает Сергей.

На площади Восстания у Московского вокзала, и выхода из метро накануне тоже был стихийный рынок.

В этом году городские власти всерьез взялись за наведение порядка в местах притяжения туристов. Сначала убрали ларьки, павильоны и летние веранды. Теперь дошли и до стихийных продаж.

При этом запрет разносной торговли направлен не на тех, кто продает цветы, овощи и фрукты с приусадебных участков. Для таких людей город организовал свыше пятисот мест для торговли. Большая часть из них предоставляется бесплатно.

А вот малый бизнес недоволен.

«Постановление убьет те остатки бизнеса, легального бизнеса, который у нас еще существует по разносной торговле. Потому что, понятно, реализовывать свой товар где-нибудь на окраинах, где нет ни туристов, ни парков или каких-то зон для отдыха, это невозможно», — считает председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Тихонова-Гришина.

С другой стороны, торговля будет более цивилизованной и более безопасной для покупателей.

«Мы с вами проехали весь Невский проспект, площадь Восстания, набережная канала Грибоедова. Мы с вами заметили резко исчезнувшие торговые тележки, лотки. Остались единичные случаи», — отметил главный специалист комитета по вопросам законности Алексей Анагин.

В городской администрации пообещали проводить рейды каждый день, чтобы разносную торговлю в неположенных местах ликвидировать как можно быстрей.