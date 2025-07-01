Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Все произошло во время планового учебно-тренировочного полета.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, Су-34 потерпел крушение около 13:00 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал. Оба пилота успешно катапультировались. На земле не было обнаружено никаких разрушений.

Также известно, что одна из стоек шасси истребителя-бомбардировщика вышла из строя при заходе на посадку. Пилоты несколько раз пытались устранить неисправность в воздухе, но безуспешно.

К месту крушения была направлена поисково-спасательная команда для эвакуации пилотов на аэродром базирования.

В Минобороны также сообщило, что полет выполнялся без боекомплекта, и Су-34 упал в безлюдном районе.