Экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Также ему назначен штраф в размере 100 миллионов рублей

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Его признали виновным в хищении средств у банка «Интеркоммерц» и растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей. Об этом передает из зала суда корреспондент 5-tv.ru.

Тимур Иванов был лишен государственных наград и звания заслуженного строителя России.

Также суд вынес приговор и второму фигуранту дела — экс-подчиненному Иванова Антону Филатову. Суд назначил 12,5 лет в колонии общего режима и штраф в размере 25 миллионов рублей.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, он вступил в преступный сговор с руководителями компаний-подрядчиков, которые работали на объектах Министерства обороны. В обмен на личную выгоду он заключал с ними договоры.