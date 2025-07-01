Какие мероприятия проекта «Лето в Москве» пройдут для детей в первую неделю июля

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В День семьи, любви и верности жители столицы точно найдут, чем заняться.

В рамках проекта «Лето в Москве» проведут множество мероприятий для детей в первую неделю июля. О том, где и когда можно интересно провести день всей семьей, сообщили на портале mos.ru.

До 6 июля на Тверском бульваре, в сквере Анны Герман, в парках «Фили», в Центральном парке (Солнцево), на спортивной площадке в Солнцеве на улице Авиаторов пройдут соревнования по игре «Камень, ножницы, бумага».

В летнем клубе «Москва» можно будет попробовать свои силы в заездах на автосимуляторах и играх на ретро-приставках. Кроме того, там можно будет покорить скалодром и сыграть в пикбол, городки, петанк, крокет и пинг-понг.

В рамках фестиваля «Молодежная точка» во вторник и в воскресенье пройдут турниры по хоккею, футболу и гонки на радиоуправляемых машинках. Также можно заняться рукоделием и проявить свой ум в играх на логику.

На Сретенском бульваре 2 июля пройдет мастер-класс в Российской государственной библиотеки «Волшебный бестиарий». Дети смогут смастерить объемных и подвижных героев любимых сказок. Через два дня там пройдет встреча, посвященная писателю Корнею Чуковскому, где также можно будет сделать поделку, а 6 июля дети будут мастерить кукольный театр, попробовать себя в его артистов и сценаристов.

На Киностудии Горького проходят экскурсии для детей и взрослых. Благодаря чему 3 и 6 июля есть возможность взглянуть на костюмы и реквизит из популярных советских и российских фильмов.

На Тверской площади 5 июля научат создавать воздушного змея, ловец снов и витражных рыбок. Мастер-классы по рукоделию пройдут и на фестивальной площадке «Московские сезоны».

Отметить День семьи, любви и верности можно будет в Государственном Дарвинском музее, где пройдут мастер-классы и экскурсии для всех возрастов. Также ежегодный праздничный фестиваль откроет двери для посетителей в музее-заповеднике «Царицыно» там покажут спектакли для детей, проведут лекции и мастер-классы, а также будет дискотека, игры и конкурсы.

Проявить себя спортивной семьей можно будет 5 и 6 июля. Подушечный бой и прыжки в мешках пойдут пройдут в детском парке «Фили». В зоне отдыха «Тропарево» будут веселые старты для детей. А в Академический парк приглашают всех желающих поиграть в тэг-регби, баскетбол, пионербол, вышибалы и боулспорт.

Познакомиться с традиционными играми разных стран можно будет на площадке «Московские сезоны» в районе Некрасовка 5 июля и в зоне отдыха «Тропарево» 6 июля.

В Измайловском парке 6 июля устроят флешмоб — единовременные прыжки со скакалкой. В этом мероприятии смогут принять участие все желающие.

В выходные кинопарке «Москино» дети смогут почувствовать себя актерами и принять участие в постановочных съемках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что любой желающий может арендовать площадку проекта «Лето в Москве» для мероприятий.