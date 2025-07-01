Захарова про обвинения в адрес Гуцул: в Молдавии куется либеральная диктатура

Фото: Денисов Вадим/ТАСС

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В Молдавии хотят посадить главу Гагаузии в тюрьму на девять лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале обвинения в адрес главы Гагаузии Евгении Гуцул, сказав, что Евросоюз превращает Молдавию в «либеральную диктатуру».

«Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель кует либеральную диктатуру», — написала Захарова в публикации.

Стало известно, что прокурор запросил для Гуцул наказание в виде девяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании партии «Шор», деятельность которой запрещена в Молдавии. Кроме того, ей постановили запретить занимать государственные должности в течение пяти лет.

Эти обвинения, в частности, касаются финансирования в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил об изоляции Гуцул молдавскими властями. В борьбе с правдой молдавские власти выбрали самый простой и понятный для них путь.

Евгения Гуцул, по его словам, является законно избранным лидером своей автономии и действия против нее можно назвать только подлым и беспрецедентным шагом.