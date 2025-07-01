В России могут временно запретить экспорт бензина: что будет с ценами на топливо

aif.ru: ограничения на экспорт бензина из РФ не скажутся на ценах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Иван Смирнов

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Мера поможет избежать дефицита, но на стоимости заправки для авто это вряд ли скажется.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность временно ограничить вывоз бензина за пределы страны до конца октября 2025 года.

Как пояснил независимый эксперт Владимир Демидов в беседе с aif.ru, такое решение может оказаться актуальным в период пикового спроса на топливо, а именно с лета и до середины осени.

Ограничения на экспорт, по его мнению, действительно помогут избежать нехватки бензина и дизельного топлива внутри страны. Однако, несмотря на это, розничные цены на автозаправках снижаться не будут.

На торгах, прошедших 23 июня, цена на бензин АИ-92 достигла почти рекордного уровня за два года — 64,5 тысячи рублей за тонну. АИ-95 стоил 67,3 тысячи рублей.

По словам специалиста, возможный запрет на экспорт может временно сдержать дальнейшее удорожание топлива на бирже, но в долгосрочной перспективе существенных изменений ждать не стоит.

Эксперт отметил, что рост цен на бензин и дизельное топливо будет продолжаться, хоть и умеренными темпами. Такая динамика заложена в действующей системе ценообразования, и даже если государство временно вмешивается и замедляет подорожание, позже стоимость все равно возвращается к прежней траектории роста.

В среднем, по оценке Демидова, цены на топливо будут увеличиваться примерно на уровне общей инфляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о резком подорожании цен на 92-й бензин и снижении на дизель.