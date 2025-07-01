Никаких затрат: как недорого избавиться от борщевика

Биолог Опарин: один из способов избавиться от борщевика — ошпарить его кипятком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Важно соблюдать правила по «истреблению» растений.

Справиться с борщевиком можно эффективно, при этом не вкладывая в это большие деньги. Информацией с изданием Lenta.ru поделился доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Первым способом эксперт выделил ручное выкашивание, которое стоит осуществлять два или три раза в течение сезона. Важно делать это в конце мая, до начала цветения. Опарин добавил, что срезать растение нужно в пяти-десяти сантиметрах от земли ниже корневой шейки. Эффективность этого способа оценивается до 90% при систематическом повторении от трех до пяти лет.

Также можно прибегнуть к использованию кипятка.

«Заливать крутой кипяток нужно в основание стебля и корневую зону. Повторять два-три раза с интервалом пять-семь дней. Эффективность достигает 70-80% для молодых растений. Среди плюсов такого способа — экологичность, а среди минусов — трудоемкость и возможность использовать только для небольших участков», — поделился Роман.

Доцент отметил, что к эффективным способам можно отнести и укрытие темными материалами. Все, что нужно — это лишь использовать плотную черную пленку, толщина которой не менее 200 мкм. Период укрытия длится минимум два полных сезона, и действенность такого способа оценивается в 95%.

Заливка концентрированным раствором пищевой соли в полость стебля является менее рабочим способом, хоть и «засаливает» землю, что делает ее неподходящей для рассады, о чем поставил в известность специалист.

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