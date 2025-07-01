А Колобок выйдет? Лисы захватили Подмосковье

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Диких животных все чаще замечает во дворах и на свалках.

Жители Подмосковья жалуются на нашествие лис. Дикие животные все чаще стали появляться во дворах и на городских свалках.

Их сложно поймать, а главное, не знаешь, чего от них ожидать. Корреспондент «Известий» Артем Свечников узнал к каким последствиям может привести такое соседство.

Кадры с дикими лисами во дворах многоэтажек заполонили интернет. Животные стали захаживать в гости к жителям Подмосковья, однако такое тесное соседство может обернуться неприятными последствиями.

«Именно эта полянка на свалке стала местом притяжения для диких животных. По словам местных жителей, лисицы не боятся выходить в жилые массивы и не опасаются людей. А значит, вполне вероятно, что они могут быть больны бешенством», — рассказывает корреспондент.

Впервые заметили хищников около двух лет назад.

Звери сбегались на свалку в поисках пропитания. Около года назад ее закрыли, однако лисы по привычке продолжают туда наведываться. Чаще всего их замечали около мусорных контейнеров, магазинов и даже на детских площадках. Местные жители переживают, что лисы могут быть опасны.

Мнение людей разделилось. Пока одни опасаются за жизни своих детей, другие — помогают диким животным.

«Да, есть люди, которые их подкармливают. Как бы любящие животных, как они думают, что они помогают. На самом деле, они им делают только хуже. Потому что лисы — это хищники. И они должны сами добывать еду. А их подкармливают, и они отсюда не уйдут», — считает местная жительница.

Местные намерены обратиться в Росприроднадзор, чтобы сотрудники ведомства смогли отселить хвостатых подальше.