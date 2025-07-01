Без денег и солнца: турфирма из Петербурга решила отдать долги старым клиентами за счет новых

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В общей сложности компания должна туристам 80 миллионов рублей.

Без отдыха и без денег могут остаться клиенты петербургской турфирмы «Солнечный город». Компания продавала свои продукты в соцсети. И внезапно приостановила деятельность в связи с финансовыми сложностями.

При этом на связь представители организации не выходят. Да еще и заблокировали пользователей в группе и ограничили отправку сообщений. Удастся ли туристам вернуть свои средства — выясняла корреспондент «Известий» Александра Котюх.

Марина Бахтина планировала полететь во Францию в августе, оплатила путевку. Но ни билетов на самолет, ни других подтверждающих турдокументов так и не получила. А потом в аккаунте туркомпании в соцсети появилось объявление о приостановке деятельности до первого августа.

«До этой даты никакие путешествия не будут проводиться, а вот с первого августа якобы все по плану. Но у меня, например, путешествие с 11 августа, и оно совершенно точно не состоится, потому что для этого ну как минимум нужна виза, на которую никто все еще не подал документы. Стоит только признать, что мы просто профинансировали пирамиду, пирамиду XXI века», — поделилась пострадавшая Марина Бахтина.

Компания «Солнечный город» появилась на рынке чуть меньше двух лет назад. Специализируется на бронировании отелей за рубежом, организации экскурсий и других туристических услуг.

«На юридическом адресе компании нас встречает 14-этажный жилой дом, где под офисом подразумевается обыкновенная жилая квартира. Но клиентов „Солнечного города“ здесь никто не ждет. Поэтому пострадавшим становится все сложнее посмотреть в глаза представителям компании», — рассказывает корреспондент.

Ситуацию с отложенными турами в компании объясняют внешними факторами.

«Произошла форс-мажорная ситуация в связи с обстановкой в мире. Пришлось перенести некоторые путешествия по просьбе контрагентов. После этого многие участники обратились с требованием вернуть денежные средства в полном объеме. Мы пытаемся разрешить данную ситуацию вместе с нашими иностранными контрагентами. От своих обязательств по возврату средств не отказываемся», — прокомментировал представитель компании «Солнечный город».

В общей сложности компания должна туристам 80 миллионов рублей. Но возвращать их туристам не спешит. В первую очередь, из-за того, что, скорее всего, такой суммы у предпринимателей попросту нет, все пущено в дело. А расплачиваться с агентами и операторами принимающей стороны планировали за счет новых клиентов, которых, видимо, пока не хватает.

«В данном случае это мошенническая схема, очень похоже, по крайней мере, на нее. Действительно, там есть факторы именно пирамидальной схемы. Поэтому, прежде всего, скорее всего, здесь будет Следственный комитет разбираться. А пострадавшие в любом случае, их единственный возможный вариант — это обращаться в судебные инстанции, судиться», — считает директор другой турфирмы Николай Мельник.

Владельцы турфирмы без офиса и страховых гарантий уже имеют опыт судебных разбирательств: их привлекали за нарушение авторских прав. Без спроса использовали изображения птичек, которые были товарным знаком одной финской корпорации. Теперь есть шанс этот опыт обновить. Туристы, не получившие путевки по оплаченным турам, планируют подать иск о мошенничестве и намерены добиться возврата средств.