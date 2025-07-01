Путин поручил оказать помощь пострадавшим от терактов ВСУ на железной дороге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Распоряжения президента опубликованы на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил до августа оказать помощь пострадавшим от терактов ВСУ на железной дороге в Брянской и Курской областях. Документ по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Кроме того президент поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к «Госуслугам». А также обеспечить устойчивость Рунета.

Ранее стало известно, что число пользователей, которые зарегистрировались на российской цифровой платформе МАКС, достигло отметки в миллион. За несколько недель в мессенджере отправили 14 миллионов сообщений и провели более 420 тысяч звонков.