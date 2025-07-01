Илон Маск и Дональд Трамп снова скандалят в социальных сетях

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Президент США напомнил предпринимателю, что тому есть что терять.

Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск вновь схлестнулись в словесной дуэли.

Основатель Space X в своих социальных сетях разразился критикой в адрес законопроекта американского лидера. Тот предполагает сокращение налогов и госрасходов, что, по мнению предпринимателя, разорит страну.

Законопроект сейчас рассматривают в Сенате. И в случае его одобрения, Маск пообещал создать новую политическую партию. Более того, миллиардер пригрозил последствиями для всех конгрессменов, которые поддержат проект.

Ответ Трампа не заставил себя ждать. Тот напомнил, что Маску тоже есть что терять.

«Илон Маск, возможно, получил больше субсидий, чем любой другой человек в истории. И без субсидий ему, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы состояние. Может быть, нам стоит заставить DOGE (Департамент эффективности правительства. — Прим. ред.) внимательно посмотреть на это? Большие деньги, которые нужно сэкономить!» — написал президент США.

«Я прямо говорю: прекрати все субсидии. Прямо сейчас», — парирует Маск.

Примечательно, что проверку должен провести DOGE. Ведь до недавнего времени именно Илон Маск координировал ведомство. Однако в мае предприниматель ушел с должности и покинул близкое окружение Трампа. Это произошло как раз из-за разногласий по поводу законопроекта главы Белого дома.