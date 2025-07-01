Инфекционист предупредила об активизировавшихся из-за непогоды опасных инфекциях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Высокая влажность в сочетании с плюсовой температурой способствует росту патогенной флоры.

Прохладное и дождливое лето стало благоприятной средой для активизации множества опасных микроорганизмов в Центральной части России. Об этом рассказала Life.ru врач-инфекционист и дерматолог Марият Мухина.

По словам эксперта, высокая влажность в сочетании с плюсовой температурой способствует росту патогенной флоры. Она, в свою очередь, стимулирует распространение кожных воспалений, включая экземы, дерматиты и пиодермии.

Среди активизировавшихся бактерий врачи отмечают кишечную палочку (E. coli), золотистый стафилококк, сальмонеллу, менингококк и даже микобактерию туберкулеза. Среди грибков — кандидоз, аспергиллез, криптококкоз, гистоплазмоз и кожные микозы.

Помимо этого, банальное переохлаждение может привести к развитию острых форм цистита, пиелонефрита и болезней дыхательной системы. Также возрастает риск ларингитов, гайморитов, отитов, кишечных инфекций.

Как подчеркнула Марият Мухина, из-за нагрузки на иммунную систему организм быстрее истощается, а риск инфицирования, соответственно, возрастает.

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