Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Киевский режим уже давно использует террористические методы.

Полный провал на передовой и жесткую нехватку личного состава киевский режим пытается компенсировать террористическими методами. Еще один склад химического оружия наши военные обнаружили в освобожденном селе на территории Донецкой Республики. Спонсоры Зеленского — не только не замечают многочисленные факты использования химоружия, но и продолжают поставлять на Украину запрещенные компоненты. Корреспондент «Известий» Денис Кулага расскажет подробности.

Заброшенная ферма в ДНР лишь снаружи выглядит неприметно. Внутри есть на что посмотреть — целый склад химического оружия. Оперативники сразу находят коробку со смертельно опасными зарядами: смесь взрывчатки и пробирок с неизвестным веществом.

Всего удалось обезвредить три таких образца: взрывчатка отдельно, а пробирки сначала в плотно закрытый пакет, а после в специализированный контейнер для опасных материалов. По всем первичным анализам — внутри запрещенное международной конвенцией химическое оружие хлорпикрин.

Оперативники обращают внимание — один заряд включал в себя сразу шесть таких пробирок, забитых доверху хлорпикрином. Получается, противник не просто пытался, говоря армейским языком, выкурить наших военнослужащих из блиндажей, а в лучших традициях Третьего рейха был намерен целенаправленно одним сбросом отравить целый отряд

«Если это будет в замкнутом пространстве, то можно отравить всех, кто находится в помещении. Если они не успеют быстро надеть в течение нескольких секунд противогаз», — заявляет Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

С такими сбросами с отравляющими смесями на позициях наши войска начали сталкиваться с лета 2022-го. Самая крупная лаборатория ВСУ была обнаружена в районе Авдеевки. Здесь все было подготовлено для производства химических веществ. И на Украину продолжают поставлять запрещенные соединения. Вот только все эти доказательства очевидно останутся опять без внимания стран Запада.

«В конвенции принимают участие 193 страны. Все страны это видят, все страны это понимают, но почему-то до сих пор не придают существенного значения этому факту. К настоящему времени постпредству Российской Федерации при ОЗХО представлено порядка 40 вербальных нот по факту применения ВСУ токсичных химикатов», — говорит Кирилл Лысогорский, заместитель министра Минпромторга России.

Кадры с доказательствами применения украинской стороной химоружия, сняты нашими военными в огромном количестве. Но, максимум, что может продемонстрировать коллективный Запад — это серьезную озабоченность.

В начале июля грядет 109-я сессия исполнительного комитета организации по запрещению химического оружия. Наша делегация планирует там продемонстрировать эти записи с очередной опасной находкой. Результатами экспертизы поделятся и с членами ассамблеи ООН. Наша сторона будет требовать изучить эти данные и дать оценку террористическим методам киевских властей.