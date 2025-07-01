Обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Мэр города создала оперативный штаб для установления объемов повреждений.

В жилом доме на севере Таганрога вследствие ликвидации беспилотника ВСУ силами противовоздушной обороны (ПВО) повреждены окна. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО был обезврежен БПЛА. В результате падения его обломков по адресу 7-я Садовая площадка, 12, были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет», — уточнила чиновник.

Камбулова отметила, что провела экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По ее словам, созданы оперативный штаб и рабочая группа, целью которых является установление объемов повреждений. Их деятельность начнется с утра. Специалистам предстоит зафиксировать нанесенный ущерб, чтобы в дальнейшем принять решение об оказании помощи.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка погибла одна женщина.