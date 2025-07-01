«Алые паруса» по-эвенкийски увидели школьники из Красноярского края

Фото, видео: 5-tv.ru

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Родители сделали выпускникам необычный подарок, соорудив маленький бриг.

«Алые паруса» по-эвенкийски школьникам из Сибири организовали их находчивые родители. Знаменитый бриг «Россия» из Петербурга не смог бы дойти до этих мест. И тогда сибиряки решили построить свое собственное судно.

За две недели они оснастили лодку шестиметровой мачтой и, разумеется, алыми парусами. Для выпускников это был неожиданный сюрприз — их позвали на берег куда и подошел бриг. Теперь у вчерашних школьников есть десятки ярких кадров.

Традиция выпускного с алыми парусами зародилась в Петербурге в 1968 году. И сейчас праздник в Северной столице объединяет миллионы молодых людей по всему миру.