Как испортить отпуск: туристов заселяли в «отель-призрак» на Черном море

Туристов на черноморском побережье заселяли в отель, которого уже нет

Фото, видео: 5-tv.ru

Деньги с гостей брала задолжавшая собственникам отеля управляющая компания.

Испорченный отпуск и потерянные деньги. Десятки семей пострадали от действий компании, которая продавала номера в «отеле-призраке». Менеджеры обещали незабываемый отдых на черноморском побережье, приятные цены на проживание и хороший сервис.

Но, как выяснилось, этой гостиницы уже не существует. Как такое возможно и есть ли у туристов шансы вернуть потраченные средства — разбиралась корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Вот такие кадры семья Калининых снимала по дороге в отель — чтобы сохранить на память о долгожданном отпуске. В эти минуты они еще не знают: гостиница, где заранее забронировали номер, окажется фантомом. И по указанному адресу стоит совсем другой отель.

«С удивлением обнаружили, что отеля „Греция“ уже нет, а на его месте находится семейный отель „Море“. И управляют этим отелем совершенно другие люди. Они сказали, что этот обман приобретает массовый характер», — поделился пострадавший Дмитрий Калинин.

Калинины рассказали: проживание в отеле забронировали еще в августе прошлого года. Внесли предоплату — 19 тысяч рублей. Незадолго до поездки на всякий случай связались с администратором. Та подтвердила, что в отеле их ждут. Но когда туристы приехали и поняли, что их обманули, сотрудники несуществующего отеля перестали выходить на связь.

Выяснилось, что у здания, в котором и правда располагается отель, но уже под другим названием, несколько собственников. А сдачей номеров занимается управляющая компания. Долгое время отдыхающих расселяла «Аурия групп». Но после того, как компания задолжала крупную сумму собственникам, те расторгли договор и наняли другую УК. Однако «Аурия групп» продолжила брать деньги с туристов.

«Мы ему оплатили 23 тысячи рублей за один день проживания. И когда приехали уже в отель, нам говорят „вы оплатили не туда“», — рассказал пострадавший Давид.

Таких пострадавших — десятки. Правда, новая управляющая компания им не отказывает в проживании и все же заселяет в отель. Но даже в этом случае туристы теряют деньги, которые внесли как предоплату. Да и цены на номера в том же самом отеле, но под новой вывеской, теперь вдвое выше.

«Ты приезжаешь, у тебя ограниченное количество денег, а ты не можешь заселиться в отель и ты заплатил за этот отель. И у тебя маленькие дети. Это очень тяжело морально и материально», — отмечает Вера Калинина, пострадавшая.

Впрочем, проблемы туристов новую управляющую компанию, похоже, не волнуют. Они и сами жалуются: вынуждены принимать и своих гостей, и тех, кого обманули коллеги.

«Вы помогаете людям, да, разместиться? Много таких?» — спрашивает корреспондент.

«Я здесь нахожусь от лица собственников, не просто так. Много. Сейчас 20 семей у нас уже проживают», — отвечает администратор ГК «Море» Ольга Костерина.

Руководство «Аурии групп» обещает: деньги туристам вернут. Вот только сроки, которые установила сама же управляющая компания, уже прошли.

«Большое количество людей, которые пострадали и которые приехали раньше меня, они говорят, что мы ждем с мая. Идут вот эти отписки, что да, деньги вернем через какое-то время, еще, еще, еще», — поделилась пострадавшая Екатерина Комарова.

В УК «Аурия групп», с которой собственники здания расторгли договор, заявили, будто бы часть номеров в гостинице до сих пор принадлежит им. А вот новая управляющая компания якобы расселяет людей незаконно.

«Мы получили часть уведомлений о расторжении. Второй части не было. Мы также продолжали принимать бронирования, готовясь открывать сезон. До сих пор нет уведомлений о расторжении. Эти номера чудесным образом той управляющей компанией сдаются», — рассказал руководитель отдела продвижения «Аурия групп» Михаил Внуков.

Но туристы не хотят ждать, пока управляющие компании прекратят спорить. И чтобы защитить свои права, отдыхающие уже написали заявление в полицию.

«Я считаю, что, не предупредив потребителя, компания съехала — они считаются мошенниками. Потому что они, получается, имели умысел обмануть, собрать побольше денежных средств», — прокомментировал юрист Артур Каримов.

Пострадавшие говорят: будут добиваться, чтобы им не только вернули предоплату, но и возместили моральный ущерб за испорченный отпуск.



