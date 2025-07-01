Ветеринары спасают покурившего вейп орангутана

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Новый скандал разгорается в крымском сафари-парке «Тайган».

Под пристальным наблюдением ветеринаров сейчас орангутан по кличке Дана. Оказалось, что посетители угощали доверчивое животное электронными сигаретами. Узнали об этом из соцсетей. В какой-то момент животное вытащило из устройства картридж с токсичной смесью и проглотило.

«Там примерно 2,5-3 миллилитра этой жижи… Это очень опасно. Опасность заключается в том, что этот картридж может вызвать не только закупорку кишечника, но и отравление», — отметил врач-ветеринар Василий Писковой.

Сейчас за состоянием Даны внимательно наблюдают. Орангутан стал очень вялым, почти все время лежит неподвижно. Отказывается есть. Сегодня ее отправят на рентген, чтобы понять, что делать дальше.

«Тайган» — это тот самый парк, где в июне на его владельца Олега Зубкова напал лев. Мужчина получил тяжелейшие травмы. Были повреждены мышцы шеи, трахея.

Зубков проходит лечение в Краснодаре. Как стало известно несколько часов назад, в ближайшее время пострадавшего прооперируют еще раз.