С 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Индексация имеет плановый характер

В России подорожали коммунальные услуги, в среднем по стране почти на 12%. Меньше всего поднимутся тарифы ЖКХ в Амурской области. А вот самый большой прирост — в Архангельской, там услуги подорожают примерно на четверть. В Москве и Петербурге суммы в платежках увеличатся примерно на 15%.

С первого июля, кроме того, расширен список товаров с обязательной маркировкой. Теперь, без регистрации в системе «Честный знак» не получится продавать дезодоранты, шампуни, средства для бритья. Коснутся изменения и продовольствия. В список попали специи, пряности, соусы и уксус.

И еще одно важное нововведение. Россияне с низкими доходами и получающие соцподдержку смогут воспользоваться специальными вкладами. Проценты будут считать по самой высокой ставке — и выплачивать их каждый месяц. Снять деньги возможно в любое время и без потерь. Но сумма вклада — не должна превышать 50 тысяч рублей.