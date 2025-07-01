Фото, видео: www.globallookpress.com/via www.imago-images.de; 5-tv.ru

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Брюссель пытается раскачать обстановку, чтобы свергнуть правительство страны.

Глава МИД Венгрии уверен, что протесты в соседней Сербии могут вспыхнуть с новой силой. Масла в огонь подольет Брюссель, который Петер Сийярто прямо обвинил в поддержке митингов. Он подчеркнул, что руководство Евросоюза неоднократно использовало подобную схему, чтобы свергать целые правительства.

«Ситуация такова, что Брюссель больше не колеблется использовать все более жесткие инструменты в нашем регионе. Мы видим, что они предпринимают попытки сменить правительства в странах Центральной Европы, где у власти находятся суверенные правительства, с помощью действий, направляемых из-за рубежа», — сказал глава МИД Венгрии Петера Сийярто.

Обстановка в Сербии будет накаляться и по оценкам экспертов. Ведь истинная цель сторонников оппозиции, несмотря на их лозунги и заявления — вовсе не парламентские выборы.

«И ясно, что они скрывают все цели. Цели у них, конечно, это свержение именно Вучича, а не выборы. Выборы если они не выиграют, то будут говорить, что они сфабрикованы, украдены и так далее. И продолжится еще с большим темпом все то, что происходит», — сказал Драган Станоевич, сербский политик, председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона.

Но, как заявил сам президент Вучич, государство способно навести порядок и не допустить дестабилизации. А западные средства, вложенные в протесты, потрачены впустую.