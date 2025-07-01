Около 50 тысяч человек эвакуировали из-за пожаров в Турции
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
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Но россияне не спешат отменять путевки.
Более 50 тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров в Турции. Пламя охватило десятки провинций, в том числе популярные курорты Измир и Анталью.
В нашем посольстве туристам рекомендовали временно воздержаться от полетов в Турцию. Но отдыхающие в очередной раз доказали, что готовы буквально пройти через огонь ради долгожданного отпуска. Не пугают россиян даже поступающие кадры.
В российском генконсульстве, между тем, сообщили, что не получали никаких жалоб от наших соотечественников. Несмотря на масштабы бедствия, никто из туристов во время пожаров не пострадал.