Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это уже пятый населенный пункт, освобожденный бойцами группировки войск «Восток» за неделю.

Чтобы снизить риск провокаций, наши военные ежедневно продвигаются в зоне спецоперации. И вот подробности освобождения села Червоная Зирка. Или по-русски — Красная звезда.

Теперь под нашим контролем стратегически важный район на южно-донецком направлении между реками Волчья и Мокрые Ялы. Отстоять его киевскому режиму не помогли ни укрепления, ни многочисленные наемники.

«Используют натовское все, иностранная одежда, рюкзаки, шевроны, оружие тем более все иностранное. Не только украинская речь, хотя украинцы и по-русски говорят, но также английский, французский были», — рассказал старший стрелок с позывным «Опер».

Выбив противника из села, наши штурмовики взяли многочисленные трофеи. В том числе оружие и технику НАТО. Добавлю, что это уже пятый населенный пункт, освобожденный бойцами группировки войск «Восток» за последнюю неделю.