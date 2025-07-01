Больше не террористы? Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указа об отмене санкций против Сирии
Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong
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Ограничения сохраняются против Башара Асада и его сторонников.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий санкции против Сирии с 1 июля. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
«Сегодня президент Дональд Трамп подписал исторический указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии в целях поддержки пути страны к стабильности и миру», — отмечается в материале.
Помимо прочего, указ разрешает смягчение экспортного контроля на определенные товары и отменяет ограничения на иностранную помощь Сирии. Отмечается, что США сохраняют санкции против экс-президента Исламской Республики Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия, ИГ* или его филиалов и иранских доверенных лиц.
Также Дональд Трамп поручил американскому госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства — спонсора терроризма и «изучить возможности смягчения санкций в ООН» для поддержания стабильности в республике. Кроме того, глава Белого дома призвал пересмотреть и статус группировки Хайят Тахрир аш-Шам*, которая признается США, как и Россией, террористической.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп допускает возможность снятия санкций с Ирана.
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ