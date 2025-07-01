«Большой шаг»: артист продюсерского центра SHAMAN Никита Осин выпустил дебютный альбом

Фото: 5-tv.ru

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В него вошли песни о любви во всем ее многообразии.

Автор и исполнитель Никита Осин выпустил дебютный альбом, в который вошли песни как собственного сочинения, так и написанные совместно с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Альбом, выполненный в жанре лирический шансон, получил название «Никита Осин. Про любовь». В него вошли песни о любви во всем ее многообразии. Композиция «Ты мое все» расскажет о чувствах, прошедших испытание временем. «А море синее» перенесет слушателей на теплое черноморское побережье. Композиция «Свадьба» наполнена трепетом от предвкушения встречи с невестой в белом платье. Завершают альбом песня «Прощай» о разлуке с любимым человеком и композиция «Друг», посвященная безвременно ушедшим близким людям.

«Для меня это большой шаг. Мой первый сольный альбом! И мои первые песни, которые я написал сам! Я очень люблю петь, но долгое время исполнял только чужой материал. И никогда не думал, что смогу еще и создавать песни, прикоснуться к этому абсолютно волшебному и трудоемкому творческому процессу. Начало положено. Надеюсь, что мои песни смогут тронуть сердца слушателей», — рассказал Осин.

Также своими впечатлениями поделился и сам SHAMAN. По его словам, голос Никиты позволяет расширять жанровые границы, поэтому на достигнутом музыканты останавливаться не собираются.

«Никита Осин — прекрасный исполнитель, обладатель уникального, хорошо поставленного баса. А еще он хороший музыкант, хотя долгое время в себя почему-то не верил. Сейчас он представил мини-альбом из нескольких композиций в стиле лирический шансон, но мы не будем ограничиваться только этим жанром. К счастью, голос Никиты позволяет расширять жанровые границы, так что дальше будем открывать для него новые музыкальные горизонты», — отметил SHAMAN.

Никита Осин стал артистом продюсерского центра SHAMAN в мае 2025 года. Об этом стало известно после премьеры песни и клипа к композиции «Друг». Осин обладатель уникального голоса, благодаря которому он даже был выбран для озвучивания Муслима Магомаева в одноименном сериале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Екатерина Мизулина назвала внимание поклонников главной сложностью в отношениях с SHAMAN.