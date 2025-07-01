Один человек погиб и еще двое ранены в результате ударов ВСУ ракетами по Донецку

Фото: 5-tv.ru

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Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В результате обстрела Донецка со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) один мирный житель погиб, еще двое, включая несовершеннолетнего, получили ранения. Об этом стало известно из сообщения главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

«Противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — написал он в Telegram-канале.

По данным Пушилина, украинские боевики нанесли ущерб ряду объектов инфраструктуры, среди которых торговые ряды рынка «Сокол», центральный универмаг и банковское учреждение. В результате атаки возник пожар, который в настоящее время тушат специалисты.

Также в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата, который был начинен взрывчаткой, в Центрально-Городском районе Горловки пострадал еще один молодой человек 2006 года рождения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, сообщил глава Донецкой Народной Республики.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации в Горловке. По его информации, в результате обстрелов со стороны украинских военных было разрушено одно жилое здание и повреждено 12 домов, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

Пушилин отметил, что украинские военные 26 раз атаковали регион, используя дальнобойные ракеты, ствольную артиллерию и ударные беспилотники.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из Донецка после удара боевиков ВСУ.