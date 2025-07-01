Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

От запуска аппарата до поражения техники противника прошло всего несколько минут.

Расчет БПЛА группировки войск «Днепр» барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожил самоходно-артиллерийскую установку (САУ) боевиков ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе планового облета территории, контролируемой украинскими формированиями, оператор разведывательного беспилотника Zala обнаружил САУ противника, замаскированную в лесополосе. Координаты ее местоположения были немедленно переданы расчету «Ланцета».

Операторы барражирующего боеприпаса получив координаты, немедленно осуществили запуск и приступили к боевой работе. Через несколько минут САУ боевиков ВСУ была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.