Хотели как лучше, а получилось липко: в Омске ко Дню молодежи площадь залили битумом

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Гости прилипали и испортили обувь, а убирать это все теперь предстоит коммунальщикам.

В Омске, который в этом году является молодежной столицей России, празднование Дня этой самой молодежи стало поводом для большого скандала.

Местные власти так старались привести в порядок главную площадь, что залили ее чем-то вроде битума. Получилось действительно ровно.

Но очень липко и грязно. Многие зрители пожаловались на то, что испортили обувь, принесли домой кучу грязи. Но тяжелее всего коммунальщикам, ведь после концерта площадь утопает в мусоре, и его приходится буквально отдирать от земли.