Вам-то зачем? Германия хочет собственное ядерное оружие

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Невар; 5-tv.ru

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Но не все в стране считают это крайней необходимостью.

В Германии сейчас все сильнее споры о том, может ли страна обладать своим собственным ядерным оружием. Пока на ее территории только американские боеголовки.

Но в правящей партии ХДС/ХСС вновь поднимают этот вопрос, считая, что со времен Второй мировой прошло уже много времени.

Однако лидер левых Сара Вагенкнехт сегодня заявила, что такие идеи только повышают риск войны и превращают Европу в потенциальную зону ядерного удара.