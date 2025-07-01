«Наращивать жилищное строительство»: Путин назвал приоритеты для новых регионов РФ

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

К 2030 году они должны приблизиться по всем показателям к среднероссийскому уровню.

А вот на освобожденных территориях, в первую очередь на тех, которые вошли в состав России, сейчас решают проблемы не разрушения, а созидания. Стратегическая задача — раскрыть колоссальные возможности Донбасса и Новороссии. А вот первоочередная — сделать так, чтобы в течение ближайших пяти лет уровень жизни в этих регионах достиг общероссийского. Что для этого уже сделано, узнал обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Это очень сложная и объемная тема. И те, кто с президентом обсуждает в Кремле развитие регионов, ставят перед собой амбициозные цели. Но и проблем много.

Путин начал с успехов и планов. Масштабы того, что уже сделано на новых территориях, впечатляют: больше четверти из запланированных объектов за три года уже восстановлены или отстроены заново. План — к 2030 году все четыре региона должны приблизиться по всем показателям к среднероссийскому уровню. Дальше — уже идти на обгон.

«Промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей очень большие, огромные. Они вносили значимый вклад в развитие развития всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие научные, профессиональные школы, работали высококвалифицированные специалисты. Да, в то время, когда они входили в состав Украины, особенно в последние десятилетия, конечно, все финансировалась по так называемому остаточному принципу и приходило в упадок», — отметил Путин.

Из десятков тысяч объектов пять выбрали для прямой связи с Кремлем. Вот стадион «Западный» в Мариуполе: футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, вместимость главной арены — 1500 человек.

«Стадион находится в шаговой доступности у общеобразовательных школ. Стадион на 100% готов принимать учебно-тренировочные занятия, спортивные мероприятия», — сообщил директор спортивного комплекса «Лидер» (стадион «Западный») Дмитрий Четвертаков.

«Там рядом с вами спортсмены как раз. Может быть, они что-то скажут?» — предложил Путин.

«Вы можете в нас не сомневаться. Мы добьемся успехов, мы будем прогрессировать и показывать результаты», — заверила боксер, чемпионка ДНР по боксу Анастасия Мышак.

У каждого из этих объектов своя история, и украинская ее часть — история упадка. Этот стадион в Мариуполе главные проблемы получил не от боевых действий, а от невнимания киевских и местных властей.

Важно, что теперь здесь можно учиться, заниматься спортом. Во время прямой трансляции с Путиным на заднем фоне активно тренировались. Путин заметил, что в Геническом районе Херсонской области надо скорректировать упражнения.

«Вижу, что они делают. Пресс подкачивает. Ручки-то лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. А так все правильно. Вот, видите, как будто услышал и справился. Всего вам доброго, успехов. Все хорошего», — сказал Путин.

А в Северодонецкой специализированной школе удаленно проверил покрытие пола.

«У вас для самбо и дзюдо разное покрытие, ковры разные? Такая мелочь имеет значение, а имеет значение для достижения конкретного, конечного результата», — подчеркнул Путин.

Здесь действительно важна каждая мелочь. И речь идет уже не столько о восстановлении, сколько о развитии новых территорий. В ближайшие годы их полностью интегрируют в экономическое пространство страны.

«Включение новых регионов в общее бюджетное пространство, в части межбюджетных отношений, мер социальной поддержки. Это задачи, которые поставлены президентом, они обеспечены ресурсами и будут выполняться», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Каждый из объектов, что показали Путину по видеосвязи, либо уже работает в полную мощность, либо начнет с сентября. В шахматной школе Мелитополя занятия уже идут. Самый младший воспитанник показал умение ходы просчитать. На всякий случай на вопросы Путина без посредников не отвечал — выигрывал время, чтоб обдумать ответный ход. И школе есть, кем гордиться, ее ученики находятся среди участников совещания.

В общем, несмотря на сложности, которых, конечно, немало, развитие идет. Президент призвал активнее строить дороги и жилье.

«В планах восстановить еще более 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии. Важнейший приоритет — обеспечения граждан жильем. Обращаю внимание — необходимо наращивать объем жилищного строительства. Для этого активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях», — заявил Путин.

Сложные, но еще и привлекательные условия — на стройках новых регионов трудятся даже иностранные компании. Проекты масштабные. Путину сообщили, что для развития курортного потенциала в Запорожской области построят целый город с ноля.