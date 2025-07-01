«Мяу, гав, му»: Пирцхалава дал характеристику Виталию Гогунскому

Фото, видео: Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

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Также знаменитость поделился своими мыслями о том, как сегодня можно пленить женское сердце.

Участник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава прокомментировал скандальные высказывания актера Виталия Гогунского о женщинах. Певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru о том, что Гогунский вовсе не такой человек, каким он показался общественности.

«Люди, вы его не поняли! Те, кто знают его, сейчас ржут. Потому что мы понимаем, насколько он вежлив, обходителен, внимателен, какой он джентльмен рядом с женщинами. Часто собираемся у него в гостях за городом, огромное количество девчонок приезжает, делаем акустические концерты. Я более плюшевого мужчину, который „мяу, гав, му“, в жизни не видел! Сейчас Гогунский стал каким-то мемом. Девчонки, никогда не ведитесь на то, что видите на экране», — объяснил Ираклий.

Также знаменитость поделился своими мыслями о том, как сегодня можно пленить женское сердце.

«Мне кажется, что женщины универсально любят цветы, внимание. Любят нестандартные поступки, когда они не ждут и вдруг ты проявляешься каким-то интересным образом. Тогда они начинают понимать, что другого такого, наверное, нет. По большому счету, природа создала эту историю, что идет борьба в мире животных, где самка выбирает самого крутого самца», — ответил исполнитель.

Ираклий Пирцхалава стал участником грандиозного музыкального праздника, который подарило «Дорожное радио» жителям и гостям Екатеринбурга на «Уральской ночи музыки». После своего выступления знаменитый артист ответил на вопросы журналистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве прошел юбилейный, десятый, международный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол».