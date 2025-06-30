Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российские силы вытеснили украинских боевиков с территории республики.

Вооруженные силы России полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

«Буквально два дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100%», — заявил он.

В марте президент России Владимир Путин отмечал, что освобождение региона достигло 99%, а Донецкая Народная Республика (ДНР), Запорожская и Херсонская области более чем на 70%.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной операции для защиты Донбасса и заявил, что ее главными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР.

Поскольку Киев проигнорировал попытки решить конфликт дипломатическим путем, Россия решила предоставить военную поддержку самопровозглашенным республикам. В ответ США, страны ЕС и НАТО охарактеризовали спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав поставки оружия Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили в Донецкой Народной Республике поселок Шевченко и село Новосергеевка.