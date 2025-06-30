Потерял сознание? Сын режиссера Митты высказался о состоянии здоровья отца
Сын режиссера Александра Митты опроверг слухи о госпитализации отца
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Сети распространилась информация о госпитализации автора фильма «Экипаж».
Сын 92-летнего режиссера Александра Митты опроверг распространившуюся в Сети информацию о потере сознания и госпитализации отца. Евгений Митта в разговоре с URA.RU заявил, что с деятелем культуры все в порядке, он дома и не нуждается в медицинской помощи.
«Просто какую-то хрень пишут, а потом начинается паника. Все нормально», — рассказал Евгений.
В нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что Александр Митта якобы потерял сознание у себя дома и был госпитализирован. Позже эту версию подхватили и СМИ.
Александр Митта — народный артист России, почетный член Российской академии художеств. Он известен как автор документальных и художественных фильмов, включая культовую советскую ленту «Экипаж».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РСФСР Михаил Боярский обратился к врачам. Как рассказывал его сын Сергей, у отца возникли осложнения после стентирования артерии в ноге.