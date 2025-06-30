Отпустите прошлое ради светлого будущего: прогноз Таро на июль 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет — как среди девочек- подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на июль 2025 года.

Общая энергия июля 2025 года (Карта Таро — Четверка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Июль будет наполнен ощущением замедления, отстраненности и необходимости сделать паузу. Это время, когда душа просит внимания к себе. Возможно, вы будете чувствовать усталость от внешних событий или разочарование в прежних радостях.

Карта говорит о важности отпустить то, что больше не приносит удовлетворения, и начать поиск новых источников вдохновения и внутреннего покоя.

Возможно, вы окажетесь в ситуации, где нужно принять решение, основываясь не на желаниях сердца, а на честном диалоге с собой. Этот месяц подходит для медитаций, психологической работы, отдыха от эмоциональных связей или проектов, которые истощили тебя.

Не бойтесь уйти в себя — это не слабость, а необходимый этап восстановления сил. Июль — время очищения чувств, чтобы осень встретить с новыми ресурсами.

Здоровье в июле 2025 года (Карта Таро — перевернутый Паж Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Эта карта часто говорит о нехватке дисциплины, ответственности или внимательности к себе. Возможно, вы не уделяете достаточно времени своему телу, игнорируете сигналы усталости, недооцениваете важность режима питания или отдыха.

Июль — время научиться быть более осознанным и бережным к себе. Начните с малого: простой ежедневный ритуал — пить воду, делать разминку, высыпаться. Не пренебрегайте сигналами тела.

Финансы в июле 2025 года (Карта Таро — перевернутая Семерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Если в раскладе на финансы в июле выпала перевернутая Семерка Пентаклей, это указывает на задержки, разочарования или переоценку финансовых ожиданий.

Это время для честного самоанализа: куда вы направляли свои ресурсы — душевные, временные или материальные — и стоит ли продолжать этот путь. Иногда карта говорит, что пора сменить стратегию или принять, что не всё под контролем.

Будьте осторожны с финансовыми решениями. Лучше замедлиться, пересмотреть бюджет и сосредоточиться на реальных, а не идеальных вариантах. Это не провал — а этап переоценки ценностей.

Отношения в июле 2025 года (Карта Таро — перевернутая Пятерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Перевернутая Пятерка Чаш в раскладе на отношения в июле говорит о начале исцеления после конфликтов, обид или разрыва.

Вы готовы отпустить прошлое и двигаться вперед. Есть шанс на примирение или переосмысление ситуации с другой стороны.

Июль — время для внутренней работы и освобождения от токсичных связей или воспоминаний. Это не просто «забыть», а научиться чему-то важному и выбрать новое направление в отношениях.

Совет на июль 2025 года (Карта Таро — Сила)

Фото: 5-tv.ru

Сила — это мощный и ободряющий знак. Месяц будет требовать внутренней стойкости, мужества и самоконтроля, но при этом вы будете обладать ими в достатке.

В этом месяце вы справитесь с трудностями, даже если они покажутся непреодолимыми. Главное — не сила воздействия на других, а способность управлять собой: эмоциями, страхами, желаниями.

Июль — время проявить смелость и уверенность в себе. Не бойтесь брать ответственность, доверять своей интуиции и быть мягким, но при этом твёрдым в решениях. Это месяц, когда ваша выдержка и внутренняя сила принесут результаты.