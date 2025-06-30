Пострадавший в Шереметьево двухлетний мальчик начал дышать самостоятельно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Детский центр им. Рошаля/roshal_kids; 5-tv.ru

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Врачи продолжают восстанавливать состояние ребенка.

Ребенок, пострадавший в аэропорту Шереметьево, начал дышать самостоятельно, реагировать на окружающих и двигать руками и ногами. Об этом сообщила главный врач ДКЦ имени Л. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«Мы ребенка экстубировали — то есть сейчас мальчик дышит сам на высоком потоке кислорода, на поддержке кислорода», — рассказала Шаповаленко.

По ее словам, ребенок фиксирует взгляд, узнает отца, реагирует на происходящее. Врачи постепенно восстанавливают его состояние и продолжают необходимую терапию.

Инцидент произошел 23 июня в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Гражданин Белоруссии Владимир Витюков, предварительно, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего ребенка и с силой бросил его на пол с высоты своего роста.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, 26 июня мужчину арестовали на два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что у задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево нашли наркотики. Также стало известно, что до случившегося в аэропорту он состоял на учете у психолога.