Большой туристический город планируют построить в Запорожской области

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Ожидается, что он сможет вместить несколько тысяч жителей.

В Запорожской области планируется построить крупный туристический город, который сможет вместить несколько тысяч жителей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

По словам Хуснуллина, сейчас ведется работа над градостроительной документацией для реализации этого проекта. Определены границы территории, протяженность береговой линии, а также рассчитаны необходимые объемы коммуникаций, дорог и инженерной инфраструктуры, включая газо-, водо- и электроснабжение.

Однако строительство ведется с учетом близости к зоне боевых действий. Существует риск ударов вражеских беспилотников и действий диверсионных групп.

Несмотря на эти риски, в Лисичанске, где также ведутся восстановительные работы, наблюдается приток населения. Власти уже начали подготовку жилых домов к предстоящему отопительному сезону.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году.