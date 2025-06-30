Путин: Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

Кроме того, необходимо наращивать в новых регионах РФ строительство.

Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям и по качеству жизни людей. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по развитию новых регионов в Кремле. В первую очередь, там нужно создать новые рабочие места с достойными заработными платами.

«К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей. Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта.

Обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами, в целом раскрыть потенциал Донбасса и Новороссии. Отмечу, что в программе предусмотрено порядка 300 мероприятий. Сейчас по всем направлениям ведется ритмичная, планомерная работа», — заявил президент РФ Владимир Путин.

С 2022 года в Донбассе и Новороссии построено или отреставрировано почти 23 тысячи жилых домов, школ, больниц и других объектов.

Президент также заявил, что необходимо наращивать объем жилищного строительства в этих субъектах. Кроме того, необходимо уделить особое внимание поддержке всех отраслей экономики, промышленности и сельского хозяйства, финансовой инфраструктуры и, конечно, предпринимательства.