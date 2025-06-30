«Критерии простые»: Бурунов раскрыл, какими качествами должна обладать его девушка

Актер Бурунов: мои критерии к девушке простые — забота и быть услышанным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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У актера два главных требования.

Актер Сергей Бурунов рассказал, какими качествами должна обладать его избранница. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru артист отметил, что главных критерия — всего два.

«А критерии простые, слушайте, много то и не надо — забота и быть услышанным», — рассказал актер на праздновании дня рождения Анны Асти.

Известно, что мероприятие Сергей Бурунов посетил с таинственной незнакомкой, которую представил журналистам как свою девушку. Судя по всему, она соответствует всем требованиям своего избранника.

Напомним, Анна Асти отпраздновала свое 35-летие в кругу родных и коллег по шоу-бизнесу в Москве в «Особняке на Волхонке». Это здание считается одним из самых красивых восстановленных столичных сооружений.

Именинница надеялась на летнюю жаркую погоду, но неопределенность погодных условий сыграла злую шутку над виновницей торжества.

На праздновании присутствовали композитор Игорь Крутой, который, кстати говоря, подарил Анне бриллианты от дорогого бренда, Филипп Киркоров, рэпер Мот (Матвей Мельников) со своей женой Марией, певец Jony, Григорий Лепс, Егор Крид и другие.