Основателя секты «Община Виссариона» приговорили к 12 годам колонии

Фото, видео: Кухмарь Кирилл/ТАСС; 5-tv.ru

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Его сообщники также предстали перед судом.

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил основателя секты «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергея Торопа к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Два сообщника Торопа — руководитель школы при «Церкви последнего завета» Владимир Ведерников и пресс-секретарь общины Вадим Редькин — также предстали перед судом. Их приговорили к 12 и 11 годам соответственно.

Все трое обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью и мошенничестве.

В ходе расследования было установлено, что в 1991 году Тороп основал в Красноярском крае религиозное объединение «Община Единой Веры», а после религиозную организацию «Церковь Последнего завета» и Курагинскую местную религиозную организацию «Церковь Последнего завета», которыми он руководил совместно с другими фигурантами дела до 2020 года — тогда они и были задержаны.

Установлено, что 16 потерпевшим был нанесен моральный ущерб, а шести из них — серьезные травмы. Еще один человек получил травмы средней степени тяжести. Кроме того, было совершено хищение денежных средств в размере более пяти миллионов рублей, которые были выделены из бюджета Красноярского края.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «секты Виссариона» коллекционировал предметы роскоши.