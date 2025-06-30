Пропавшие из аптек лекарства от аритмии вернутся в продажу

Препарат амиодарон вновь поступит в продажу в конце июля — начале августа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Перебои с поставками амиодарона наблюдаются с начала весны.

Пропавший из аптек популярный препарат от аритмии — амиодарон — совсем скоро должен снова вернуться в продажу. Как выяснили «Известия», поставки возобновятся в течение пары месяцев.

На отсутствие амиодарона пациенты-сердечники стали жаловаться с начала весны.

Перебои связаны с перерегистрацией. Дело в том, что Минздрав порекомендовал поставщикам внести изменения в инструкцию по применению.

Новые контракты уже заключили. Фармсети получат лекарство в конце июля — начале августа.

В России амиодарон производят несколько компаний. При этом врачи уверяют, что существует немало действующих аналогов. И без помощи пациенты не останутся.