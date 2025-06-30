Лавров: ситуация в Сербии должна быть урегулирована без стороннего вмешательства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Глава российского МИД прокомментировал протесты, которые проходят в стране.

Глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи СМИД ОДКБ заявил: Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции. Без вмешательства внешних игроков.

«Мы очень надеемся, что западные страны, которые, как обычно, всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, что они не будут в этот раз заниматься своими „цветными революциями“», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также Лавров выразил обеспокоенность нападками на каноническую Армянскую апостольскую церковь. Он подчеркнул, что этот внутренний конфликт должен разрешиться как можно скорее, и члены ОДКБ в этом заинтересованы.