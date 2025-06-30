Хирург назвал главные сигналы приближения инсульта

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врач рассказал, какие привычки и состояния повышают риск «сосудистой катастрофы».

Инсульт можно считать «катастрофой сосудов», но есть способы существенно снизить риск его возникновения. Об этом рассказал хирург и преподаватель кафедры хирургии медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Lenta.ru.

Эксперт отметил, что основными факторами, ведущими к инсульту, являются повышенное артериальное давление, высокий холестерин, диабет и избыточный вес. Чтобы избежать тяжелых последствий, Умнов советует регулярно, дважды в день, контролировать давление.

«Если давление высокое, например, у молодых 140 на 80, то надо обратиться к кардиологу. В зоне риска находятся беременные. Что касается ожирения, то тут главный совет — стараться не вести сидячий и лежачий образ жизни. Если работа удаленная, то обязательно делать зарядку, умеренные тренировки, выделять время для прогулок в дневные часы. Это нужно, чтобы кровоток активнее шел от головы и к голове», — объяснил хирург.

По словам врача, низкая физическая активность способствует риску инсульта не меньше, чем курение и алкоголь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о плюсах и минусах ледяного душа по утрам.