Ребенок сгорел в заброшенной бане в Ленобласти

Фото: www.globallookpress.com/Annette Hempfling

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Дети часто играли в старом здании.

В поселке Перово Ленинградской области 11-летний мальчик погиб во время пожара в заброшенной кирпичной бане.

Как рассказал источник 5-tv.ru, двое мальчиков пришли в пустующее здание с канистрой бензина, чтобы растопить печь. Между ними возник конфликт, в результате которого один ребенок вышел на улицу. Когда он вернулся, баня уже была полностью охвачена огнем.

Прибывшим спасателям школьник рассказал, что внутри остался его друг. После ликвидации пожара тело мальчика обнаружили среди обгоревших конструкций.

Мать выжившего ребенка сообщила журналистам, что это строение давно превратилось для детей в «штаб» ля игр, никто его не ограждал.

В местной администрации отметили, что объект планировали продать с торгов, но покупателей пока не нашлось.

«Вариант сноса не рассматривался, нам лучше неликвидное имущество продать и получить средства в бюджет», — прокомментировал глава Гончаровского сельского поселения Сергей Заккиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели человека при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы.