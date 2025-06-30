Теплый плед и компьютерные игры: как россиянки заботятся о себе в «эти дни»

Life.ru: каждая четвертая россиянка берет отгулы на работе во время менструации

Фото: 5-tv.ru

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Уют, любимая еда и немного одиночества. Чего не хватает женщинам, чтобы чувствовать себя лучше?

Во время менструации женщины находят множество способов поддерживать себя и поднимать настроение. Как пишет по результатам опроса издание Life.ru, более трети опрошенных (37%) признались, что в первую очередь их тянет к вкусной еде. Чуть меньше, 27%, выбирают отдых и сон, а каждая десятая просто мечтает о тишине и уединении. Эти желания особенно характерны для девушек от 18 до 25 лет.

Чтобы создать дома атмосферу комфорта, большинству необходимы простые радости, а именно удобная кровать (53%), включенный любимый сериал (43%), мягкие тапочки и свободная одежда (28%).

Четверть участниц исследования (25%) заказывают доставку еды, а 20% предпочитают заварить травяной чай. Среди других мелочей, помогающих пережить непростые дни, женщины часто упоминали горячий чай (19%), мороженое или музыку (по 17%), приглушенный свет (16%) и верного питомца на коленях (15%).

Для 7% важнее всего возможность выговориться, а 6% успокаиваются за рукоделием или уходовыми процедурами. Лишь 1% опрошенных нуждаются в постоянной поддержке близкого человека.

В списке самых популярных «сладких радостей», способных поднять настроение, лидирует шоколад (43%), за ним идут чай (27%) и сладкая выпечка (25%). Также в топе оказались кофе (22%), роллы (20%), пицца (17%) и мороженое (16%). Реже всего женщины выбирают диетическую еду (5%), красное мясо (4%) и энергетики с лимонадом (3%).

Если говорить о досуге, то чаще всего внимание женщин привлекают российские (21%) и турецкие (19%) сериалы. Также популярны «Сумерки» и «Секс в большом городе» (по 14%), советское кино и «Отчаянные домохозяйки» (по 13%). «Дневник Бриджит Джонс» оказался близок 12% респонденток, а ужасы и триллеры предпочитает всего 1%.

Компьютерные игры тоже помогают отвлечься и расслабиться. 20% играют в The Sims, 14% — в GTA, 13% — в «Хогвартс: Наследие», а 9% выбирают «Ведьмака» или Minecraft.

Чтобы работать без стресса в такие дни, женщины считают важным возможность работать удаленно (27%), брать дополнительный выходной (25%), пользоваться гибким графиком (17%) и иметь безбарьерный доступ к средствам гигиены в общественных местах (13%).

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