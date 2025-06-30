Катастрофическое решение: Лавров заявил о возможном крахе НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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По мнению главы МИД, входящие в альянс страны руководствуются «высосанными из пальца» проблемами.

НАТО может рухнуть из-за увеличения военных бюджетов стран-участниц альянса. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии.

«Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного. — Прим. ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — сказал глава ведомства.

Министр уточнил, ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, что Россия, напротив, намерена снижать расходы в военной сфере и руководствоваться здравым смыслом, а не «выдуманными и не высосанными с пальцев угрозами», которые в качестве аргументов используют страны Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в декларации НАТО, впервые с 1990-х годов, не упомянули о расширении альянса. Однако в недавно принятом документе содержится пункт об увеличении военных расходов до 5% к 2035 году.