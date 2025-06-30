Охота за выгодой: раскрыты секреты удачных покупок на фуд-рынках

Эксперт в области продовольствия Панченко: на фуд-рынках можно торговаться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперты настаивают: не бойтесь торговаться.

Фуд-рынки по духу мало отличаются от прежних торговых рядов. Чтобы купить продукты по максимально выгодной цене, управляющий партнер PR-компании, работающей со сферой агро-промышленного комплекса, эксперт в области продовольствия Александр Панченко в беседе с Life.ru рекомендуют начать с небольшой разведки.

Сначала стоит пройтись по рядам и внимательно изучить ассортимент. Стоимость одного и того же товара у разных продавцов может заметно отличаться.

После того как вы определитесь с торговой точкой, где вас устраивает соотношение цены и качества, можно аккуратно предложить продавцу свою цену. Вежливая попытка торга воспринимается нормально, если при этом не требовать большую скидку относительно начальной стоимости.

Если вы расположите к себе продавца, он может сделать приятный бонус и продать товар с небольшим «излишком», например, добавить горсть ягод к купленному килограмму.

Отдельное внимание стоит уделить внешнему виду и поведению на рынке. Не нужно надевать слишком броскую одежду, чтобы не создавать впечатление чрезмерного достатка. Важно сохранять доброжелательный настрой и вежливо общаться, что поможет наладить контакт с продавцом и узнать, где искать самые выгодные предложения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обезжиренных продуктах, которые могут быть опасны для здоровья.