Как не стать жертвой давки: лайфхаки «выживания» на летних фестивалях

Врач Крашкина: удержать равновесие в толпе с руками в карманах не получится

Фото: © РИА Новости/Андрей Александров

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Одно из важнейших правил — не идти против движения.

При попадании в давку на фестивале или концерте следует сохранять спокойствие и следовать четкому алгоритму действий. Об этом врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала Life.ru

«К сожалению, даже в мирное время большое скопление людей может обернуться трагедией. Давка, паника, беспорядки — все это может начаться в считанные секунды», — отметила эксперт.

Перед походом на массовое мероприятие следует сообщить близким о своих планах и взять с собой удостоверение личности, в идеале — карточку с важной информацией о своем здоровье. Также эксперт порекомендовала выбрать удобную и закрытую одежду. Помимо этого, на самом фестивале следует оценить окружающую обстановку, чтобы знать о путях возможной эвакуации.

Находясь в толпе, важно идти «по течению». Крайне важно сохранять спокойствие и помнить, что паника может быть опасной. В случае, если посещение мероприятия происходит в компании с кем-то из близких, лучше держаться за руки.

Также рекомендуется использовать тактику «запасного парашюта», если с вами маленький ребенок. Малыша нужно держать, приподняв, лицом к себе. Сам ребенок, при этом, должен ухватиться за шею родителя, а ногами — за его талию.

В ситуации падения, если подняться невозможно, эксперт рекомендует свернуться в позу эмбриона для оптимальной защиты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что костюмированный сап-фестиваль пройдет в Москве 13 июля.