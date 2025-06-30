Иран продолжит обогащать уран

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Об этом заявил постпред республики при ООН.

Иран будет и дальше заниматься обогащением урана, несмотря на угрозы Соединенных Штатов. Об этом заявил постпред Исламской республики при ООН.

Он подчеркнул, что Тегеран обладает суверенным правом на реализацию мирной ядерной программы.

Тем не менее даже с учетом недавней агрессии Иран готов продолжить диалог с Вашингтоном. Но сейчас для этого нет условий, ведь Белый дом попросту навязывает Тегерану свои условия.

Ранее руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о пропаже 400 килограммов обогащенного урана после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщал 5-tv.ru. По мнению Международного агентства по атомной энергии, этого объема материала, если его обогатить до оружейного уровня, будет достаточно для производства девяти ядерных боеголовок.

В настоящее время правительства западных государств пытаются установить судьбу более 400 килограммов урана, который был обогащен до уровня, приближенного к оружейному.