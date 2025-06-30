После отравления людей газом в ТЦ во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По факту отравления людей неизвестным газом во Владивостоке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) Российской Федерации по Приморскому краю.

«Следователи СКР по Приморскому краю устанавливают обстоятельства отравления людей в супермаркете на улице Борисенко в городе Владивостоке», — отметили в ведомстве.

По сообщениям СК, ранее в гипермаркете «Реми» восемь сотрудников почувствовали недомогание из-за запаха неизвестного газа. Все они были эвакуированы с места происшествия, а затем госпитализированы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным Минздрава Приморья, в результате происшествия в гипермаркете «Реми» отравление получили восемь человек. На кадрах, которые сейчас активно распространяются в социальных сетях, видно, как люди помогают друг другу выйти из здания на улицу. Некоторые из сотрудников ТЦ не могут даже самостоятельно передвигаться.

В свою очередь, прокуратура Приморского края отмечает, что медики обследуют пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь.

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