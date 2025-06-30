Танкер протаранил рыбацкий катер в Приморье

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Telegram/Дальневосточная транспортная прокуратура/dvtproc; 5-tv.ru

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Два человека оказались в воде.

Танкер «Ахиллес» в условиях плохой видимости задел якорный трос рыбацкого катера. Инцидент произошел в Уссурийском заливе Японского моря вблизи от острова Скрыплева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В результате рывка два пассажира маломерного судна оказались в воде. Граждан подняли на борт. По предварительным данным, за медицинской помощью они не обращались», — отмечается в материале.

Всего на рыбацком катере находились пять человек.

Сообщается также о том, что приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия. Также ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.

Пару недель назад во Владивостоке загорелось рыболовецкое судно. Инцидент произошел в бухте Золотой Рог. Несколько помещений траулера полностью выгорели. Всего площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек, спасены из огня 24.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у берегов Приморья в заливе Петра Великого вспыхнул пожар на катамаране.