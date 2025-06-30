Бейонсе чуть не разбилась на концерте

Фото, видео: www.globallookpress.com/Trish Badger; 5-tv.ru

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Выступление певицы пришлось прервать.

Певица Бейонсе решила показать своим фанатам настоящее шоу. Но во время выступления в Хьюстоне ее трюк вышел из-под контроля.

Машина, на которой она летала над толпой, резко накренилась — один из тросов, поддерживающих автомобиль, оторвался. Это вызвало панику у зрителей и команды. Но только не у самой поп-звезды. Она продолжила петь с хладнокровием настоящей иконы — не дрогнув и с неизменной улыбкой.

Тем не менее шоу быстро остановили, а машину спустили на сцену. К счастью, обошлось без пострадавших.

На шоу певицы часто что-то идет не так. Недавно Бейонсе во время выступления… лишилась брюк. Об этом сообщал ранее 5-tv.ru. Когда артистка исполняла песню I’m That Girl, брюки в ковбойском стиле плавно съехали с ее бедер в область лодыжек. Но певица сделала этот инцидент частью своего перформанса. Она аккуратно присела, продолжая петь, улыбнулась и подняла одежду, которая ее подвела. Зрители поддержали ее аплодисментами.