«Красноярские Столбы» отмечают 100-летний юбилей

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Национальный парк посещают ежегодно более миллиона туристов.

Вековой юбилей сегодня отмечает один из самых известных национальных парков России. «Красноярские Столбы» ровно 100 лет назад были взяты под охрану государства. Уникальное творение природы могло исчезнуть. Скалы, которым более 50 миллионов лет, планировали взорвать и отправить на стройку. Но неравнодушным людям, которых так и называли — «столбисты», удалось отстоять тысячи гектаров первозданной сибирской тайги. Ежегодно заповедную территорию посещают более миллиона туристов. У столбов немало традиций и легенд. Есть даже свои знаменитости. Все покажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Чтобы увидеть каменных великанов своими глазами, на рассвете отряды туристов уходят в тайгу. Впереди — семь километров по крутым склонам и каменистым тропам.

Два часа пешком в горы и вот она цель — сиенитовые скалы. Но это еще не все. Стоит подняться немножко выше и здесь открываются невероятные виды.

Этим скалам больше 50 миллионов лет — ветра и дожди оставили от них только самое прочное, самое выносливое. Каждой каменной глыбе красноярцы дали свое особенное название.

Энергией скал вот уже пятьдесят лет заряжается «дед-паук» Андроныч. Он и сам давно стал местной достопримечательностью.

Высота скалы Перья — 40 метров. Дед Андроныч скатывается с вершины прямо вниз головой, с разбега прыгает над пропастью и стоит на руках на краю обрыва. Все, лишь бы впечатлить публику.

«Которая дает тебе радость и тепло. Переживает за тебя. А когда публика даже не хлопнет, она — ноль эмоций. И тебе обидно. Думаешь, ты рисковал и не произвел никакого впечатления. Это так обидно вообще, аж до слез!» — говорит Андрей Дидух, дед-паук.

Тем сложнее представить, что это место могло просто не дожить до наших дней. В начале 20 века здесь началась промышленная добыча строительного камня для растущего Красноярска и прокладки Транссибирской магистрали.

«Что под этим словом — „разработка“? Пропил, тратил и взрывы. Кизямы, красивейшие скалы, были взорваны полностью. И подошли уже ко второму столбу. Кто остановил это? Кто остановил вырубку леса? Столбисты. Люди, которые сюда ходили», — говорит Лилия Подберезкина, кандидат филологических наук, доцент, автор диссертации о языке «столбистов».

Красноярские Столбы — место, где переплетаются экология, культура, наука и туризм. Комплекс скал вошел в тройку самых посещаемых национальных парков России — ежегодно больше миллиона туристов. В юбилейный год ожидается новый рекорд посещаемости.

«Это центральный маршрут, к нашим знаменитым скалам. По нему больше всего ходят. За все эти годы, за сто лет, степень нарушенности многих участков самая высокая. Будет продолжено его обустройство. В нашем случае, больше двух километров будет сделано по разным технологиям», — отмечает Вячеслав Щербаков, директор ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы».

«Красноярские Столбы» — это больше, чем национальный парк. Для одних это мистическое место силы, для других туристические тропы на которых хочется остаться подольше, а после расставания скорее вернуться снова.